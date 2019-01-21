Ножем по шиї: на Тернопільщині жінка ледь не зарізала чоловіка

21/01/2019 0
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З різаною раною шиї до лікарні потрапив мешканець Бережанського району. Ножове поранення він отримав в результаті суперечки з дружиною.

За словами правоохоронців, 19 січня між подружжям з села Демня виникла суперечка. Жінка готувала їсти на кухні, у руках тримала ніж. Коли конфлікт загострився, вона спересердя замахнулася на чоловіка та порізала шию. Рана виявилася досить глубокою і перелякана дружина викликала швидку. Потерпілого доправили в реанімаційне відділення районної лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці інкримінують підозрюваній статтю 122 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поліцейські встановлюють усі обставини підрізу, тривають слідчі дії.

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