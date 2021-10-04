Мабуть, учора увечері серця студентів з Індії, які навчаються у “файному” місті, могли б сповнитися відчуттям чогось близького і рідного: парком “Топільче” а потім – і дамбою ставу вільно і безперешкодно прогулювалася пара буйволів.

У них, щоправда, десь там у Делі, Мадрасі чи Калькутті аж до такого ступеню “трилерної” екзотики не доходить – так блукають вулицями міст з досить умовною санітарією і вмощуються на них звичайні корови, які хоча й мають роги, але в стосунках з людьми пускають їх у хід дуже рідко. От з їхніми родичами-буйволами справа дещо складніша – норов могутніх парнокопитних, скажемо так, досить своєрідний, а поведінка буває важко передбачуваною. І вільно прогулюватися в урбаністичному середовищі їм не прописано. Чому ж так все-таки сталося у місті з великими претензіями на європейськість – на це закономірне запитання мало б відповісти керівництво славного місцевого зоокутка. Може, цього вимагають нові статті Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, що наголошують на гуманному і навіть поважливому ставленні до них? Теоретично, звичайно, таке можна припустити, але найшвидше напрошується навіть не припущення, а переконання щодо нашого традиційного, повсюдного, повсякчасного і незнищенного безладу. Або ж, якщо хочете, бардаку. Справді, громадськість уже звикла до того, що вулицями розгулюють стада двоногих биків із відповідною бичачою поведінкою. Проте вона навряд чи могла припустити, що принцип їхньої повної свободи тлумачитиметься у нас абсолютно буквально…

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