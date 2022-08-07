Строкату погоду принесе на Тернопільщину новий тиждень. За прогнозами синоптиків, можливі різкі перепади температурних показників: від 19 тепла до 30-градусної спеки.

Тиждень на Тернопільщині розпочнеться прохолодною погодою. Місцями можливі невеликі дощі та грози.

“Синоптичний понеділок принесе в Україну строкату погоду. Температура повітря 8-го серпня: у західних областях очікується +20 +25 градусів. Більша частина території належатиме завтра переважно сухій погоді. Вітер буде в Україні північно-східний, помірний. Атмосферний фронт організує в західних областях короткочасні дощі з грозами. Під час гроз може сильніше линути, випасти град, навіть рвонути шквал”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, дощі та грози пройдуть на Тернопільщині в середині тижня. А ближче до вихідних літня спека знову повернеться.