Новий тиждень на Тернопільщині розпочнеться з потепління

Новий тиждень на Тернопільщині розпочнеться з потепління. За прогнозами синоптиків, у понеділок стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15 градусів тепла. Втім, у вівторок-середу пройдуть періодичні дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом тижня зберігатиметься хмарна погода з проясненнями.

«У понеділок вночі та вранці на окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 10 – 15º тепла. 21 березня також буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 10 – 15º тепла».

Загалом синоптики передбачають порівняно теплий тиждень. Однак під час дощів температурні показники знижуватимуться.

«Понеділок буде сухим та порівняно теплим. Протягом дня очікується +9 +13 градусів. У вівторок-середу в Україні пройдуть періодичні дощі. Також ще видно пристойні дощі у суботу, 25 березня. Але це – попередньо. Загалом на тижні буде тепла погода, трохи вниз присядуть стовпчики термометрів у середу, 22 березня. А так переважно у денні години +10+14 градусів. Найближче похолодання, орієнтовно, передбачається 30-го березня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, цього тижня погода потішить справжнім весняним теплом. Однак не обійдеться без дощів та сильних вітрів.