У месенджері Telegram шахраї стали використовувати новий спосіб обману, за допомогою якого отримують доступ до важливої ​​інформації користувачів.

Спосіб шахрайства простий: приходить повідомлення від знайомого. Фото наче його, однак, номер прихований. Він просить позичити кошти. Уточняє, що вони потрібні терміново, аби оплатити покупку онлайн, а має лише готівку, обіцяє віддати до вечора. На жаль, грошей потерпілим ніхто не повертає.

Будьте уважними! Якщо ви отримали таке повідомлення, то краще зателефонуйте цій людині і запитайте чи надсилала вона подібне прохання.

Поради як не стати жертвою шахраїв:

не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті можна надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах;

перевіряйте прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.

Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація. Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку “зламали”, необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.