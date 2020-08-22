У Теребовлянському психоневрологічному будинку-інтернаті виявили спалах коронавірусу. Там одразу діагностували одинадцять випадків зараження COVID-19. А всього у закладі проживає майже півтори сотні пацієнтів.

Наразі триває епідеміологічне розслідування щодо поширення коронавірусу до Теребовлянського психоневрологічного будинку-інтернату. А також епідеміологи визначають контактних осіб хворих та проводять ПЛР-дослідження.

«Поки висновки комісії щодо поширення інфекції до Теребовлянського психоневрологічного пансіонату невідомі. Від початку пандемії на Тернопільщині зареєстровано 10 спалахів. Це заклад закритого типу. Але працівники ходять додому, вони залишаються соціально активними. Скоріше за все хтось із них приніс туди коронавірус. Ймовірно, відвідувачі, які приходили відвідувати підопічних, могли заразити когось COVID-19, як результат інфекція поширилася, і стався черговий спалах», – зазначила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Зокрема, діючим залишається спалах, який два тижні тому виявили у Петриківському геріатричному пансіонаті. Там COVID-19 виявили у щонайменше 64 людей.

Софія Романська

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