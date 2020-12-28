Новий рік у Карпатах: як аферисти наживаються на тернополянах

Надзвичайно популярним святкування Нового року в орендованому помешканні в Карпатах. Аферисти розміщують недостовірні оголошення про оренду житла, аби незаконно збагатитися за рахунок довірливих людей.

Від такого роду злочину потерпів й житель Монастириського району, який втратив 6000 гривень за оренду неіснуючого житла. 19-річний молодик знайшов в мережі – Інтернет оголошення про здачу в оренду будинку на Новорічну ніч за вигідною ціною. Орендодавець одразу зазначила, що необхідно здійснити передоплату, що й зробив заявник.

Вже напередодні виїзду в місце призначення заявник не зміг зв’язатися з жінкою, адже її мобільний телефон був вимкнутий, а оголошення зникло. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують бути обережними й завжди перевіряти інформацію про орендодавців.