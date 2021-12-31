Новий рік на Тернопільщині розпочнеться з потепління

Потепління прийде Новорічної ночі на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Місцями можливий дощ та мокрий сніг.

Західний регіон Новорічної ночі буде найтеплішим в Україні, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Температура повітря здебільшого залишатиметься плюсовою.

“Захід України завершить 2021 рік найтеплішою погодою, теплішою навіть, ніж на Півдні — вночі близько нуля, вдень +1+6 градусів! Дощ та мокрий сніг. Першого січня у західних областях співатимуть пташки. Очікується +1 +4 градуси, вдень +4 +8 градусів! Характерною особливістю першого дня нового року в Україні буде сильний штормовий вітер північно-західного напрямку”.

За попередніми прогнозами, першими днями січня на Тернопільщині спостерігатиметься відносно тепла погода. Періодично пройдуть дощі з мокрим снігом, дошкулятимуть пориви вітру, а також можлива ожеледиця.