Новий рік на Тернопільщині розпочався дощем. Чого чекати від погоди далі?

Похмура волога погода охопила весь західний регіон. За прогнозами синоптиків, Тернопільщина і далі перебуватиме у дощовій зоні. Також місцями дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температурні показники здебільшого залишатимуться плюсовими. Втім, періодично дошкулятиме штормовий північно-західний вітер. Також спостерігатиметься підвищений рівень вологості.

“Йдуть дощі, регіон потрапив у цю дощову зону, все — за прогнозом. Протягом доби вдень мокрий сніг охопить більшість регіонів, дощитиме на Заході. На решті території — волога хмарність. І скрізь в Україні завіватиме сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів, на початку 2022 року сильний вітер охопить більшу частину України. Температура повітря очікується +2+6 градусів на Заході”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, плюсова волога та дощова погода на Тернопільщині протримається майже до Різдва. 7 січня у краї передбачають морози.