Вчені державного британського науково-дослідного університету, графства Вест-Мідлендс, Англія, домоглися безпрецедентної швидкості передачі даних, використовуючи класичний оптико-волоконний кабель. Новий рекорд дорівнює 302 Тбіт/с. Експеримент вдався внаслідок застосування нових інтервалів довжин хвиль, які до цього не використовувалися волоконно-оптичними структурами.

Суть розробки

Результативна передача інформації відбулася завдяки колаборації професора Wladek G. Forysiak – технологічний інститут фотонних інновацій університету Астона. Forysiak – технологічний інститут фотонних інновацій університету Астона та колеги — професора Ian J. Phillips, однойменного навчального закладу. Тепер гості віп казино, інших онлайн азартних закладів за лічені частки секунди отримуватимуть інформацію з ігрових автоматів. Однак подібне вимагатиме і зворотного — збільшення швидкості розваги на тайтлах.

Дослідження проводилися в партнерстві з експертами японського Національного університету інформаційно-комунікаційних розробок та фінсько-американської корпорації, що спеціалізується на телекомунікаційних розробках – Nokia Bell Labs (Bell Laboratories) – Сполучені Штати. Для використання нового інтервалу довжини хвилі вченим довелося створити спеціальні оптичні підсилювальні блоки та регулятор частоти подачі даних.

Основні принципи швидкісної передачі:

відомості проходили оптичними нитками, аналогічно звичайному підключенню до Мережі з дому або офісу;

паралельно з класичними комерційними рішеннями на основі C та L-спектрів, експерти встановили два додаткових діапазони – E та S;

регулярно останні застосування в побутовій техніці не знайшли, завдяки високій пропускній характеристиці спектрів C та L.

Прокоментував інновацію доктор Ian J. Phillips. Результати досліджень опубліковані рецензованим науковим виданням Оптичного товариства – Optics Letters, що виходить двічі на місяць. Журнал, присвячений питанням оптики та фотоніки, був представлений на початку 2024 року Європейському агентству з оптичного зв’язку.

Практичне застосування

Доктор Wladek G. Forysiak після закінчення експерименту заявив про нове досягнення такими тезами:

збільшення пропускних характеристик інтернету відбулося через застосування більшої зони спектра;

класичні екліптики L, C, додаткові E, S значно зменшать ціну трафіку;

інновація характеризується більш економічними показниками, замінюючи установку безлічі нових ниток;

нова технологія передбачає ефективну експлуатацію наявних оптико-волоконних кабелів шляхом збільшення пропуску інформації;

продовження терміну експлуатації наявних ліній;

збільшення комерційної цінності.

Японський Національний університет інформаційно-комунікаційних розробок, міжнародне експертно-дослідницьке відділення фотонних мереж заявили 29 березня 2024 року про результативно проведений експеримент передавання оптоволоконним кабелем інформації зі швидкістю 379,7 Тбіт/с. дослід дав змогу застосувати найширшу світову характеристику частоти, що дорівнює 37,59 ТГц.