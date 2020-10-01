У Тернопільській обласній прокуратурі відбулось представлення заступників керівника установи.

На підставі рішення Комісії з добору керівного складу органів прокуратури першим заступником керівника прокуратури Тернопільської області призначений Олександр Божко, заступником – Юрій Табака.

Андрій Миколайчук висловив сподівання, що оновлений колектив прокуратури з відповідальністю та принциповістю ставитиметься до своїх обов’язків, щоб забезпечити якісний результат у роботі для зміцнення законності та правопорядку в області.

Довідково

Олександр Божко народився 10 листопада 1988 року у м. Баштанка Миколаївської області.

Вищу юридичну освіту здобув у Київському національному університеті імені Т. Шевченка. В органах прокуратури працює з 2012 року. Починав роботу у прокуратурі на посаді помічника прокурора прокуратури Радомишльського району Житомирської області, потім обіймав посади прокурора у прокуратурах м. Житомира та Житомирської області. З 2016 року працював у Генеральній прокуратурі України.

З 15 квітня 2020 року виконував обов’язки заступника прокурора Тернопільської області, а згодом працював на посаді заступника прокурора Тернопільської області.

З 30 вересня 2020 року Олександр Божко – перший заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури.

Юрій Табака народився 5 травня 1990 року селі Іванчани Збаразького району Тернопільської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого.

В органах прокуратури працює з 2011 року. Обіймав посади помічника військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України, прокурора Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурора відділів військової прокуратури, заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону, прокурора відділів військового прокурора Рівненського гарнізону, начальника управління військової прокуратури Західного регіону України; начальника відділу організації й процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область. З 20 лютого 2020 року працював на посаді заступника прокурора Тернопільської області.

З 29 вересня 2020 року Юрій Табака – заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури