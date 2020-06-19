Реформу варто проводити так, аби вона сприяла соціально-економічному розвитку регіону, а не мала на меті економію коштів.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук у прямому ефірі програми «Час змін» на каналі «Тернопіль 1».

– Запропонований Кабміном варіант районування Тернопільської області є ризикованим. Ми повинні чітко знати, які повноваження будуть в об’єднаних територіальних громад, субрегіональному рівні та в обласної ради. Також не менш важливо знати про розподіл джерел фінансування. Поспішне рішення ліквідувати райони може призвести до низки проблем. Чи не стане, наприклад, майно, яке перейде у власність ОТГ, навантаженням для них? Чи зможуть громади його утримувати? Чи є в них джерела додаткового фінансування для цього? Судячи з проекту Кабміну, згідно з яким в Тернопільській області залишаться лише три райони, мені мало зрозуміло, що буде робити найбільший – Тернопільський. Чи як будуть досягати соціально-економічного розвитку у найвіддаленішому районі. Ми маємо говорити про наближення послуг для громадян, але я вважаю, що з таким укрупненням все може бути якраз навпаки, – зазначив Віктор Овчарук.

Голова Тернопільської обласної ради зауважив, що такий непрофесійний підхід до реформування адміністративно-територіального устрою може лише нашкодити.

– Ми сьогодні вже дійшли до того, що Україною керують непрофесійні люди. Зруйновано інститут підготовки державних службовців. Це призвело до проблем в державі, зокрема й в Тернопільській області. Практично ліквідувавши субрегіональний рівень як середню ланку між ОТГ та обласною радою, ми заберемо свободу кожного виборця звернутися до того чи іншого органу місцевого самоврядування. Тернопільська обласна рада за те, щоб зберегти всі райони, допоки ми не знаємо конкретного розподілу повноважень, – додав Віктор Овчарук.