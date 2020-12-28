Новий мистецький простір «Na пошті» відкриється у Тернополі 29 грудня. Розмістився він у приміщеннях головного поштамту на вулиці Чорновола, 4.

На першому поверсі, де було поштове відділення, з часом планують відкрити фуд-корти та ринок місцевих продуктів. 19 грудня там, до речі, відбувся зимовий ярмарок. Зараз же відкривається підвальне приміщення. Там відновить свою діяльність галерея «Бункермуз», діятиме концертний майданчик та простір, який за потреби використовуватимуть, як місце для лекцій, перегляду кіно, вистав або ж, як майстерню.

Першою у галереї стане виставка “Коли ти думаєш про дерева”. Це візуальна частина проекту “роздІловІ”, авторкою якого є Ольга Михайлюк. До неї входять світлові інсталяції, відео, туш і сік бузини на прозорому папері. Це поєднання світла і тіні, нашарування, отвори й напівпрозорості, експерименти з формою, які змінюють сенс.

– Саме ця виставка-відкриття невипадкова, – розповіла Марічка Юрчак, куроторка мистецького простору «Na пошті». – Адже від початку “роздІловІ” – це такий собі проєкт-листування. Його відправною точкою стала лірика Сергія Жадана. До участі були запрошені також музиканти-імпровізатори з Білорусі та Польщі, відеоартисти з України. Під час виступів наживо Оля Михайлюк створювала візуалізацію, вигадавши свою оригінальну техніку action writing. Вона малювала на кальці бекграунди, які транслювались на екран в реальному часі. Ці роботи — пошуки сенсу поезії через лінії, окремі слова, інтервали та символи. Як інструмент вона використовує перо та інтуїцію, як матеріал – кальку, туш, воду, сік бузини.

Проект «роздІловІ» існує вже декілька років офлайн та онлайн і постійно оновлюється. Цієї осені, в рамках стипендії Українського культурного фонду, Оля Михайлюк та Саша Московчук, який долучився до проекту на моменті створення інсталяції, презентували його в “Асортиментній кімнаті” в Івано-Франківську та доповнили новими роботами. Ці роботи і є головною інтригою виставки у Тернополі. Під час відкриття заходу Оля Михайлюк також вперше покаже аудіо-візуальну роботу, створену разом із SK.EIN. А ще вона розповість про світло, яке ховається між аркушів, і про те, якими різними можуть бути ваші листи.

Відкриття виставки відбудеться 29 грудня о 18:00. Вхід – вільний.