Про те, що новий очільник Тернопільщини в перший свій робочий день на новій посаді вже встиг порушити закон, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат України Іван Чайківський.

“Два останні дні разом з помічниками об’їхав ті лікарні, які в першу чергу будуть приймати удар хвороби, консультувався з лікарями і провідними спеціалістами. Розуміючи реальний стан справ як медицини, так і всієї області щодо організації відповідних заходів, відчував своїм обов’язком поділитися цією інформацією та своїми думками з членами штабу протидії епідемії коронавірусу в Тернопільській області. Але на засідання мене не було допущено, хоча того прямо вимагає Закон України “Про статус народного депутата України”. – написав народний обранець.

Цьому передувало його пояснення: Україна зараз знаходиться в непростій ситуації протидії поширенню вірусу Covid-19. Впроваджено карантин, різні обмежувальні заходи. Я, як народний депутат, відчуваючи відповідальність за життя та безпеку наших співгромадян, останній тиждень присвятив консультаціям та вивченню ситуації, який же реальний стан справ є в галузі медицини і який рівень готовності медичних закладів та персоналу до можливого напливу інфікованих хворих.

Але думки народного депутата так і не дійшли до Володимира Труша.

“З першої хвилини, новопризначений голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш попросив покинути приміщення під надуманою ним причиною: ніби то я можу нести інфекційну загрозу присутнім, бо на вірус Covid-19 захворів інший народний депутат. До речі, 2 години перед тим, я мав робочу зустріч з паном Трушем та майбутніми його заступниками в його кабінеті і на той час до мене претензій щодо стану мого здоров’я не було”. – іронізує пан Чайківський.

Публічно депутат заявив: з інфікованим депутатом Сергієм Шаховим не контактував, за кордоном останні 3 місяці не перебував, в списку контактних з паном Шаховим осіб, складеного МОЗ, не перебуває.

“Більше того, вчора мені було відмовлено в тестуванні на вірус Covid-19 в державній установі “Тернопільський обласний лабораторний центр” МОЗ України, який очолює Оксана Чайчук, яка була присутня на засіданні і яку обрали керівником меншого штабу, через відсутність у мене симптомів та через відсутність мого прямого контакту з паном Шаховим”. – пояснює Іван Адамович.

Дійсно прикро, коли голова однієї з найбідніших областей відмовляється від допомоги народних депутатів в час епідемії.

“Думаю, що інтереси області та збереження життя людей перед загрозою вірусу мали би бути на першому місці, як того вимагав Президент, даючи посвідчення голови ОДА пану Трушу”. – логічно говорить Іван Чайківський.