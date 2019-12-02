Уродженець с.Переволока Бучацького району отець Іван Кулик став новим єпископом Української Греко-Католицької Церкви.

Його Архиєрейська хіротонія і Чин інтронізації на кафедру єпископа Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ відбулися 1 грудня в катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці м.Хмельницький, повідомляють Тернополяни.

Богослужіння очолив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав – головний святитель, співсвятителі – владика Василь Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, та владика Діонісій Ляхович, делегат Апостольського екзархату для українців-католиків візантійського обряду, що проживають в Італії.

На урочистій події були присутні представники духовенства різних конфесій, монашества, обласної та місцевої влади, віряни та всі охочі.

«Я хочу щиро подякувати Богові за те, що зібрав нас у цьому храмі. Спасибі Йому за дар життя, за дар священничого покликання, а також за дар цього високого архиєрейського служіння. Сьогодні я вдячний за те, що Всевишній завжди був і є зі мною, а особливо, у хвилини сумніву: коли логіка підказувала сказати «ні», але Господь дав віру і силу прийняти Його волю йти слідом за Ним. Зараз прошу в Нього, щоб і надалі був для мене світлом, дорогою, правдою і життям», – звернувся до всіх присутніх владика Іван Кулик.

Владика Іван Кулик народився 16 березня 1979 року в Переволоці, Тернопільська область. Священниче формування розпочав у Тернопільській вищій духовній семінарії, а завершував у Люблінській семінарії в Польщі, після чого 8 травня 2005 року отримав пресвітерське рукоположення.

Від 2005 до 2009 року о. Іван навчався в Папському патристичному інституті “Августиніанум”, здобувши ліценціат з патристики. Під час навчання здійснював душпастирську опіку в українських греко-католицьких громадах в різних містах Італії. У 2009 році був призначений адміністратором української парафії Святих Сергія і Вакха в Римі, парохом якої став 2013 року.

Кам’янець-Подільська єпархія УГКЦ входить до складу Тернопільської митрополії цієї Церкви.