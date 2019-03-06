Новий керівник Тернопільського облавтодору віддав в оренду техніку фірмі своєї дружини

06/03/2019 Розмір тексту:

Виконувач обов’язків керівника «Тернопільського облавтодору» Михайло Харук передав в оренду техніку одного зі структурних підрозділів облавтодору фірмі своєї дружини ПП «Будтранс-Товсте».

Про це повідомляють Наші гроші. Львів з посиланням на портал «Terminovo».

Михайло Харук виконує обов’язки керівника облавтодору лише з 21 лютого. А раніше він очолював підрозділ – «Заліщицьку дорожню експлуатаційну дільницю», й перебуваючи на цій посаді, передав техніку цього ж підрозділу в оренду компанії «Будтранс-Товсте».

Видання довідалося про цей факт із документів, які «Будтранс-Товсте» подавало на торги в системі Prozorro. Так, наприкінці жовтня Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА оголосило низку тендерів на зимове експлуатаційне утримання доріг. На три і з них заявку подало «Будтранс-Товсте». У жодному з них підприємству так і не вдалось перемогти, бо його пропозиції відхиляли.

Згідно з довідками, усю техніку ПП «Будтранс-Товсте» орендує у Заліщицької ДЕД. Михайло Харук здав в оренду 25 одиниць техніки у серпні 2018 року. Зокрема, це два автогрейдери, сім вантажних автомобілів, шість тракторів, каток та інші машини.

Договір із ДЕД підписав тодішній директор «Будтрансу» Володимир Плевачук, якому у той час належало 20% компанії, решта – Іванові Гончару. Вже за півтора місяці Плевачук вибув із складу засновників, а його частку в підприємстві отримала Оксана Харук, дружина Михайла Харука.

Згідно з умовами договору, вартість оренди становить 25 тис. грн в місяць. Тобто в середньому по 1 тис. грн за одиницю, що є значно дешевше ніж на ринку, відзначило видання. Наприклад оренда одного автогрейдера коштує в середньому 5-7 тис. грн за зміну, дорожнього котка – 2,5-4 тис. грн за зміну.

Також варто зазначити, що на тендерах на експлуатаційне утримання доріг Борщівського та Заліщицького районів разом з ПП «Будтранс-Товсте» бере участь і Тернопільський облавтодор, який є засновником Заліщицької ДЕД. Обидва учасники на підтвердження кваліфікації інформують про наявність техніки із Заліщецької ДЕД.

Окрім цього, в обох юридичних особах працює Михайло Ніберкаль, який є головним механіком в облавтодорі й обіймає аналогічну посаду в ПП «Будтранс-Товсте», а з грудня 2018 року став й керівником підприємства.