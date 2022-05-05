Допомогу, передбачену на «Пакунок малюка», можна витратити на будь-які товари у будь-якому магазині.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка. Ці нововведення діятимуть протягом воєнного часу.

Одноразову допомогу виплачуватимуть матерям на банківські карти. «Є послаблення щодо режимності виплат компенсацій замість надання одноразової матеріальної допомоги «Пакунок малюка». У разі неможливості відкриття у Приват-банку картки із спеціальним режимом використання, компенсація може виплачуватися на будь-яку іншу картку від цього ж банку. За кошти, які нараховуються на цю карту можна купити будь-які товари у будь-якому магазині, але це ми говоримо про військовий час. Після його скасування можна буде придбати той перелік товарів, який визначений постановою. Це ті товари, які необхідні для дитини. Їх можна буде придбати лише в тих магазинах, які уклали угоду із Національною соціальною сервісною службою», – зазначив Олег Воронка.

Додамо, пакунок малюка — це набір речей для догляду за новонародженим, який його родина отримує у пологовому будинку. Це адресна безповоротна соціальна допомога, яка надається у натуральній формі додатково до грошової допомоги на народження дитини.