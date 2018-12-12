Новосільська опорна школа – якісні зміни уже сьогодні. ФОТО

11/12/2018 Розмір тексту:

Новосільська школа І-ІІІ ст. ім. Мирона Зарицького є найбільшою сільською школою у Підволочиському районі. Уже два роки вона функціонує як опорна з двома філіями – в селах Гнилиці та Шельпаки. За цей період в ремонт закладу вклали понад мільйон гривень державних коштів. Ще понад 9 млн. грн. виділили у поточному році на реконструкцію будівлі.

Сьогодні, 11 грудня, школу відвідала міністр освіти й науки України Лілія Гриневич, перебуваючи на Тернопільщині з робочим візитом.

Вона побувала у класі «Нової української школи», поспілкувалася з вчителями кабінетів фізики, хімії та біології. Оглянула клас інформатики. На те, щоб ці кабінети були належно укомплектовані, а діти навчалися за якісними й новими стандартами, з державного бюджету спрямували майже три мільйони гривень. Крім того, 100 тис. грн. виділили на придбання обладнання і меблів для перших класів, які працюють за програмою НУШ.

Утім, це не єдині капітальні вкладення у школу. Адже навчальний заклад успішно працює й розвивається, для цього використовує новітні технології, сучасні методи і підходи.

«Ця школа викликає захоплення. Діти мають в кабінетах фізики, хімії, біології таке обладнання, яким сьогодні не може потішитися, інколи, й міська школа. Тут я бачу надзвичайно цікавих вчителів. Бо, коли я приїжджаю в школу, завжди намагаюся подивитися, чи вчитель добре орієнтується і чи вміє користуватися обладнанням, придбаним за державні кошти. Цей навчальний заклад таке інспектування повністю пройшов!», – поділилася враженнями від побаченого у Новосільській ЗОШ пані міністр.

Те, що Тернопільщина бере на себе ініціативу і часто є пілотною у впровадженні багатьох проектів та реформ, зауважив і голова ТОДА Степан Барна. За його словами, це добра практика для того, щоб переймати позитивні зміни і впроваджувати їх у селах, селищах, містах і районах.