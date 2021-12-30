Шість нагород зі Всеукраїнських змагань привезли тернопільські легкоатлети. Медалі вибороли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи.

«Новорічний день стрибуна» – Всеукраїнські змагання під такою назвою відбулися в легкоатлетичному манежі Львівського державного університету фізичної культури. Це традиційний турнір, який проводять 51-ий раз поспіль. Участь в змаганнях взяли і легкоатлети міста Тернополя. Як повідомив координатор Ігор Малищик, у змаганнях з потрійного стрибка Ігор Танасійчук виборов друге місце, у стрибках у висоту Олександр Хома став третім, а Загалюк Денис – п’ятим. «Спортсмени також представляють факультет фізвиховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Третє місце і, відповідно, бронзову медаль з стрибків у висоту здобула серед жінок Руслана Муравська із результатом 165 см. Також серед юнаків в стрибках у висоту Чауш Матвій посів друге місце. Атлет навчається в Микулинецькій ЗОШ. Гарно показали себе і представники Тернопільського регіонального центру та ДЮСШІ «Інваспорт», – дві «бронзи» вибороли Єлизавета Ільєнко та першокурсник факультету фізичного виховання ТНПУ імені Володимира Гнатюка Мар’ян Репета в стрибках у довжину. Єлизавета показала результат 4 м. 34 см., а Мар’ян – 4 м. 56 см».

Переможцям змагань вручили медалі та нагороди. Вони готуватимуться до турнірів міжнародного рівня.