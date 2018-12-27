Новорічний “сюрприз”: у Тернополі дорожчає вода

27/12/2018 Розмір тексту:

Нові тарифи на воду діятимуть в Тернополі з початку 2019-го року. Платити більше доведеться і мешканцям багатоповерхівок, і приватного сектору. Підвищення вартості води уже затвердила Національна комісія.

Відтак з першого січня у Тернополі 1 куб. холодної води для жителів багатоповерхівок коштуватиме 16 грн 40 коп; для мешканців приватного сектору – 15 грн. 84 коп. До слова, від останнього підвищення тарифів на воду у Тернополі минуло два з половиною місяці.

Як повідомив директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма, причиною для затвердження нових тарифів стало зростання вартості електроенергії.

«Національна комісія поступово, в декілька етапів, приводить тарифи до економічно-обґрунтованого рівня. Відповідно мешканці багатоквартирних будинків платитимуть — 16,416 грн. за 1 куб. м. (вода — 7,08 грн, стоки — 9,336 грн), мешканці приватного сектору 15,84 грн. за 1 куб.м. (вода — 6,828 грн., стоки — 9,012 грн».

Відтак тернополянам радять вчасно розрахуватися за спожиту воду у грудні. Оскільки з січня доведеться платити за новими тарифами.

«Просимо в грудні 2018 року подати показники лічильників та розрахуватись за надані послуги, згідно тарифів, які діють до початку січня», – повідомляє КП «Тернопільводоканал».

Софія Романська