Гурт “Голос душі” випустив новорічнe відео з романтичною історією.

Скільки саме мандаринок треба з’їсти, щоб написати нову пісню, знає гурт «Голос душі», прем’єра новорічної пісні та кліпу якого відбулась 24 грудня.

«Ідея пісні з’явилась як симбіоз спогадів з дитинства (коли тато переодягався в Діда Мороза) і моїх сентиментальних мрій про стосунки в парі. Слова та музика народилися ще у 2016-му році, в передноворічній метушні. А отже, за цей час поласували не одним кошиком мандаринів», – ділиться подробицями створення пісні авторка та лідерка гурту Ольга Швед. «Мандаринки» – це весела святкова історія з романтичним фіналом, в якій відчуття «останнього дня року» дає можливість провести його максимально насичено та цікаво. Відомо, що час рухається швидше з роками, коли люди втрачають здатність насолоджуватись кожним моментом свого життя. Отже, варто проживати яскраво не лише свята, а й цінувати початок кожного дня – так само, як і народження нового року, – щоб він не минав марно.

«Керуючись думкою, що треба творити тут і зараз, ми вирішили – досить чекати! Випускаємо «мандаринки» в люди: вдосконалили аранжування, додали позитиву і тепер даруємо всім мандаринковий настрій до свят!» – розповіли музиканти гурту «Голос душі».

На 2022-ий рік в планах гурту випуск першого романтично-іронічного альбому та презентацію його на сольному концерті.