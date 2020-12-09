Сьогодні, 8 грудня, відбулося перше сесійне засідання Чортківської районної ради – однієї із трьох райрад Тернопільщини відповідно до нового адміністративно-територіального устрою.

До роботи приступили 54 депутати, які є представниками дев’яти політичних сил – «Європейська солідарність», «Довіра», «За майбутнє», «Слуга народу», «Батьківщина», «Свобода», «Українська Галицька Партія», «Радикальна Партія Олега Ляшка», «Сила людей».

Шляхом таємного голосування під час засідання обрали голову Чортківської районної ради – Чупрій Марію Олегівну від політичної партії «Довіра». Її кандидатуру підтримав 31 обранець. Конкурентом Марії Чупрій став представник «Радикальної Партії Олега Ляшка», відставний міліціонер Петро Шеремета, однак за нього проголосували лише 22 депутати.

Новообрана очільниця Чортківської районної ради зазначила, що у своїй діяльності буде враховувати інтереси усіх територіальних громад району, аби в жодному разі не ухвалити хибних рішень.

– Від сьогодні ми – єдині. Наше основне завдання – працювати на благо всього Чортківського району з урахуванням інтересів жителів громад, які до нього входять. У своїй роботі ми орієнтуватимемося на конструктивний діалог та спільні рішення, які не будуть суперечити інтересам територіальних громад. Основний напрям роботи нашої районної ради буде спрямований на впорядкування відносин стосовно об’єктів комунального майна. Результат та ефективність роботи Чортківської районної ради буде залежати від розуміння того, для чого ми сюди прийшли. Попри партійну приналежність, сподіваюся на співпрацю задля знаходження спільного рішення, адже мета діяльності кожного з нас – прийняття конструктивних, правильних та неупереджених рішень на благо кожного жителя. Ми будемо шукати конструктивні діалоги з територіальними громадами, вислуховувати кожного представника, враховувати їх інтереси, аби не зробити хибних рішень, – наголосила Марія Чупрій.

Лідер політичної партії «Довіра» на Тернопільщині Микола Люшняк також привітав новообраних депутатів із першим сесійним днем Чортківської районної ради нового скликання та Днем місцевого самоврядування.

– Найперше хочу привітати вас з пройдешнім Днем місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування – основа кожного суспільства. Знаковим є те, що сьогодні перша районна рада Тернопільської області проводить свою першу сесію. Ви сьогодні – перші, тож повинні бути першими всюди. Перші в добробуті. Перші для того, щоб на власному прикладі показувати, як спільно жити та працювати задля блага об’єднаних територіальних громад на кожному рівні у нашій державі. Ми сьогодні зробили перший крок, то нехай він буде благословенним. Бажаю, щоб ми дружно розбудовували Чортківський район, не забували про Монастирищину, Бучаччину, Борщівщину, Гусятинщину, Заліщики, – зазначив Микола Люшняк.

Нагадаємо, до нового Чортківського району увійшли території колишніх Борщівського, Бучацького, Заліщицького, Гусятинського, Монастириського, Чортківського районів, а також села Буданів та Папірня Теребовлянського району.