Народні депутати Верховної Ради України дев’ятого скликання склали присягу.

Текст присяги зачитав найстарший новообраний депутат Юлій Іоффе, передає Depo.ua.

“Шановні новообрані народні депутати України! Присягаю на вірність України, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, викону свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”, – зачитав Іоффе.

Депутати майже хором сказали: “Присягаю!”

Після цього нардепам відвели час до 13:00 для підписання тексту присяги в кулуарах Ради, яку вони мають здати апарату Ради. Потім їм видадуть посвідчення та значок народного депутата, а також картку для голосування.