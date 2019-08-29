Верховна Рада IX скликання збереться на своє перше засідання 29 серпня о 10:00.

Перед відкриттям першої сесії новообрані депутати мають скласти перед Верховною Радою присягу, текст якої визначено статтею 79 Конституції України, повідомляє Укрінформ.

Так, згідно з Регламентом парламенту, Голова Верховної Ради України попереднього скликання Андрій Парубій має запросити новообраних народних депутатів до складення присяги і надати слово для її зачитування найстаршому за віком народному депутату. У новому складі ВР це 78-річний Юлій Іоффе, обраний від партії “Опозиційна платформа — За життя”.

Після цього Парубій має запросити новообраних депутатів скріпити присягу своїми підписами під її текстом.

Далі Іоффе, як найстарший за віком народний депутат, відкриватиме перше засідання першої сесії новообраної Верховної Ради.

Після цього підготовча депутатська група має прозвітувати про проведену роботу першій сесії Верховної Ради нового скликання.

Під час першого засідання формується Тимчасова президія першої сесії новообраної ВР. Як відомо, підготовча депутатська група затвердила її склад: Дмитро Разумков (“Слуга народу”) — голова групи, Руслан Стефанчук (“Слуга народу”), Юлій Іоффе (“Опозиційна платформа — За життя”), Андрій Кожем’якін (ВО “Батьківщина”), Михайло Забродський (“Європейська солідарність”) і Ярослав Железняк (“Голос”).

Також на першому засіданні мають бути сформовані депутатські фракції та депутатські групи.

Голова Верховної Ради України попереднього скликання має виступити з доповіддю про стан законодавчої роботи в парламенті.

Після цього депутати обиратимуть Лічильну комісію.

Не виключено, що вже на першому засіданні депутати оберуть Голову ВР та його заступників.

Окрім того, Регламент передбачає, що перед новообраними депутатами має виступити Президент з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

На першому засіданні також депутати мають встигнути затвердити перелік та склад комітетів, а також визначитися з порядком висвітлення роботи ВР.

Після обрання Голови Верховної Ради України він веде пленарне засідання Верховної Ради, а Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради припиняє свою діяльність.

У перший день роботи новообрані депутати, можливо, оберуть Прем’єр-міністра та деяких міністрів, зокрема, за поданням Президента.

Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами найбільше голосів отримала партія “Слуга народу”, яка матиме монобільшість – 254 народних депутатів. При цьому для формування коаліції потрібні не менше 226 депутатів.