У вас болять суглоби? Ви втомилися «ходити по лікарях», приймати безкінечну кількість дорогих ліків, «блокади» дають короткотривале покращення, а ін’єкції гіалуронової кислоти вже не допомагають?

Про сучасний метод лікування захворювань суглобів, таких, як артрози чи артрити, який сьогодні ефективно використовують у США та Європі, розповідає лікар ортопед-травматолог вищої категорії Аркадій Яворський.

До речі, він спеціалізується на артроскопії колінного, плечового, гомілково-ступневого, ліктьового суглобів. Проводить травматологічні операції із використанням сучасних фіксаторів. Стажувався у клініках Німеччини, Польщі та Італії.

– Уперше в Тернополі, в медичному центрі «Ортоклініка», створеному для надання медичної допомоги при травмах і захворюваннях суглобів, вирішили впровадити один із прогресивних методів лікування суглобів, а саме – за допомогою стовбурових клітин, так званої SVF-терапії, – розповідає Аркадій Яворський. – Такі інновації потрібні, аби продовжити період служби власного суглоба пацієнта, зняти больовий синдром, вигоїти невеликі сегменти хрящової тканин і найголовніше – уникнути оперативного втручання, а саме – ендопротезування.

– Як Ви змогли впровадити такий метод у клініці?

– Про цей метод лікування ми знали давно, але вдалося реалізувати його тільки зараз, після обміну досвідом із колегами з польської клініки «Святої Родини» (м. Жешув). Тамтешній хірург Арек Білецький наочно продемонстрував нам в умовах операційної технологію виконання складної процедури.

– У чому суть такого новітнього методу?

– Це процедура, під час якої за допомогою біотехнологічних методів із власної жирової тканини пацієнта отримують стерильний препарат індивідуальних стовбурових клітин. Вони не викликають відторгнення чи інших побічних реакцій, а натомість – після введення їх у проблемні місця – здатні відновлювати пошкоджені тканини та їхню функцію.

– Невже наша жирова тканина є такою цінною?

– За останні роки сучасні вчені довели, що жирові клітини є не лише джерелом енергії для нашого тіла. Як свідчать дослідження, велика кількість стовбурових клітин, що служать для накопичення запасів регенераційного потенціалу багатьох тканин нашого тіла, як-от: хрящова тканина, шкіра, кров’яні клітини та кровоносні судини, міститься саме у жировій тканині.

Використовуючи сучасні технології, ці клітини можна отримати і застосувати їх для відновлення пошкодженої хрящової тканини суглобів, кісток, шкіри, судин чи нервів пацієнта.

– При яких захворюваннях радять скористатися новим методом лікування?

– Наприклад: артрит, артроз, остеохондроз, ентезопатія та остеохондропатія. Також новий метод лікування можна застосовувати пацієнтам із травматичними дефектами хряща. Після такого новітнього лікування у людей із дегенеративними захворюваннями суглобів помітне суттєве зниження больового синдрому і відновлення хрящової поверхні. Відповідно, це підвищує якість життя пацієнтів, зменшує необхідність прийому знеболюючих засобів, а найголовніше – відтерміновує операцію із заміни суглоба на штучний.

А для пацієнтів, яким ендопротезування протипоказане, такий метод лікування є найкращою альтернативою. Зрештою, такі стовбурові клітини можна застосовувати не лише в ортопедії чи травматології, у світі їх використовують при лікуванні ран, судинних захворюваннях і навіть ураженнях нервової системи. Також вони ефективні в косметології для омолодження шкіри.

– Чи є вікові обмеження при лікуванні таким новітнім методом?

– Ні, немає, а результат і покращення самопочуття пацієнт відчуває вже незабаром після процедури.

– Як проводять таку процедура у клініці?

– Процедуру виконують в операційній, у стерильних умовах, під місцевим знеболенням із використанням найсучаснішого обладнання, придбаного в Європі. Також даний метод лікування можна поєднувати з іншими хірургічними втручаннями, зокрема, артроскопією.

– І на завершення. Скажіть, як записатися на консультацію?

– Звернутися можна за адресою: вул. Шпитальна, 2, 2-й поверх, медичний центр «Ортоклініка». Також можна записатися на прийом до лікаря за номером телефону: 050-747-11-54.

Марина Худик