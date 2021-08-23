Новітня історія України: стислий курс майже без дієслів

ГКЧП, Верховна Рада, Київ, Декларація,

Обійми, сльози, радість, вільна нація,

Інфляція, “кравчучка”, рекет, фантики-купони,

Конституційна ніч, Софії дзвони,

Таємні оборудки з “чорним налом”,

“Динамо” з Лобановським – за один крок від фіналу!

“Для України жити!” – клич від влади простолюду,

Та головне – себе, рідненьку, не забути

Гонгадзе. В лісі голова. “Без Кучми Україна”,

Месія-фінансист, надія вибратись з руїни,

Понтифіка візит, молитви, велелюддя, свято,

“Бандитам – тюрми!”, “Разом нас багато…”,

Амбіції, інтриги, чвари закулісні,

Ми є такі, як є – хоч розірвись, хоч трісни

Розчарування масове – “такого не чекали”

І – чесні руки, що нічого, виявляється, не крали

“Проффесор”- президент із досвідом на нарах

Неначе за безмежну дурість нашу кара,

“В Європу – ні! В союзі митнім краще!”

І – полетіло наче камінь з пращі:

Протест, Майдан, стрільба із даху й підворотні,

Кривавий місяць лютий, траур і Небесна сотня,

Свічки, біль, сльози, “Плине кача по Тисині”,

“Зелені чоловічки” в Україні,

Крим в пазурах чужих, на черзі – і Донбас,

“Roshen” в політиці, безвіз і томос водночас,

Але – бракує у народу все ж довіри,

Не помогла ні “Армія”, ні “Мова”, ані “Віра”,

Бо залишивсь таким, яким і був наш український край:

Народу – крихти й злидні, олігархам – рай

І – тонко кимось вловлений момент:

На сцені вже – “Народний президент”

Нові обличчя, Трускавець і бліц-режим потужний,

Прем’єр на самокаті, з US President розмова дружня,

Але – і далі доля більшості людей сумна й тужлива,

Але і далі – безлад й корупційна виразка жахлива,

Страшні дороги й далі, в головах людей – руїна

І – сотні тисяч тих, що хочуть “змитись” з України

Заяв – силенна сила, планів – купа ціла,

Лиш залишилося робити мудро й вміло,

Та з цим – проблема нині, ще й COVID і Путін як на зло…

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Я не впустив нічого? Чи інакше, може, все було?