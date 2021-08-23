ГКЧП, Верховна Рада, Київ, Декларація,
Обійми, сльози, радість, вільна нація,
Інфляція, “кравчучка”, рекет, фантики-купони,
Конституційна ніч, Софії дзвони,
Таємні оборудки з “чорним налом”,
“Динамо” з Лобановським – за один крок від фіналу!
“Для України жити!” – клич від влади простолюду,
Та головне – себе, рідненьку, не забути
Гонгадзе. В лісі голова. “Без Кучми Україна”,
Месія-фінансист, надія вибратись з руїни,
Понтифіка візит, молитви, велелюддя, свято,
“Бандитам – тюрми!”, “Разом нас багато…”,
Амбіції, інтриги, чвари закулісні,
Ми є такі, як є – хоч розірвись, хоч трісни
Розчарування масове – “такого не чекали”
І – чесні руки, що нічого, виявляється, не крали
“Проффесор”- президент із досвідом на нарах
Неначе за безмежну дурість нашу кара,
“В Європу – ні! В союзі митнім краще!”
І – полетіло наче камінь з пращі:
Протест, Майдан, стрільба із даху й підворотні,
Кривавий місяць лютий, траур і Небесна сотня,
Свічки, біль, сльози, “Плине кача по Тисині”,
“Зелені чоловічки” в Україні,
Крим в пазурах чужих, на черзі – і Донбас,
“Roshen” в політиці, безвіз і томос водночас,
Але – бракує у народу все ж довіри,
Не помогла ні “Армія”, ні “Мова”, ані “Віра”,
Бо залишивсь таким, яким і був наш український край:
Народу – крихти й злидні, олігархам – рай
І – тонко кимось вловлений момент:
На сцені вже – “Народний президент”
Нові обличчя, Трускавець і бліц-режим потужний,
Прем’єр на самокаті, з US President розмова дружня,
Але – і далі доля більшості людей сумна й тужлива,
Але і далі – безлад й корупційна виразка жахлива,
Страшні дороги й далі, в головах людей – руїна
І – сотні тисяч тих, що хочуть “змитись” з України
Заяв – силенна сила, планів – купа ціла,
Лиш залишилося робити мудро й вміло,
Та з цим – проблема нині, ще й COVID і Путін як на зло…
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Я не впустив нічого? Чи інакше, може, все було?
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