466 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 9 летальних випадків. Померли:
- жінка 44 р. м. Тернопіль
- чоловік 72 р. м. Тернопіль
- жінка 53 р. Чортківський район смт Коропець
- жінка 68 р. Чортківський район с. Дорогичівка
- жінка 59 р. Тернопільський район с. Прошова
- жінка 53 р. Тернопільський район с. Вишнівчик
- чоловік 44 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
- чоловік 59 р. Кременецький район с. Синівці
- жінка 60 р. м. Тернопіль
Одужало 462 особи.
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