466 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 квітня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 9 летальних випадків. Померли:

  • жінка 44 р. м. Тернопіль
  • чоловік 72 р. м. Тернопіль
  • жінка 53 р. Чортківський район смт Коропець
  • жінка 68 р. Чортківський район с. Дорогичівка
  • жінка 59 р. Тернопільський район с. Прошова
  • жінка 53 р. Тернопільський район с. Вишнівчик
  • чоловік 44 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
  • чоловік 59 р. Кременецький район с. Синівці
  • жінка 60 р. м. Тернопіль

Одужало 462 особи.