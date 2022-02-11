Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 10 лютого.
Інформацію про жертв епідемії публікує ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– чоловік 71 р., м. Ланівці;
– чоловік 89 р., Чортківський район;
– чоловік 36 р., Тернопільський район;
– чоловік 47 р., Тернопільський район;
– чоловік 79 р., м. Тернопіль;
– жінка 64 р., Тернопільський район;
– чоловік 87 р., Чортківський район;
– чоловік 78 р., м. Тернопіль.
Загалом на Тернопільщині за минулу добу виявлено 1123 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 620 людей.
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