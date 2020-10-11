На Тернопільщині за добу зареєстровано шість летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 71-річна жінка і 68-річний чоловік з Тернополя, 60-річний житель Борщева, 71-та 74-річні жителі села Шершенівка Борщівського району, а також 56-річна мешканка села Базаринці Збаразького району.
Загалом за добу підтверджено 208 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (51 особа)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Шибалин – 3
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 2
• с. Мушкатівка – 2
• с. Глибочок – 2
• с. Гермаківка – 1
• с. Вовківці – 2
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Сков’ятин – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (5 осіб):
• м. Копичинці – 1
• с. Теклівка – 1
• с. Гадинківці – 1
• с. Целіїв – 1
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (30 осіб):
• м. Заліщики – 7
• смт Товсте – 2
• с. Солоне – 3
• с. Синьків – 1
• с. Голіград – 1
• с. Дорогичівка – 1
• с. Садки – 2
• с. Блищанка – 2
• с. Ставки – 1
• с. Новосілка – 4
• с. Буряківка – 2
• с. Поділля – 1
• с. Добрівляни – 3
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Базаринці – 1
• с. Колодне – 1
• с. Чернихівці – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Жабиня – 1
Козівський район (7 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Сеньків – 1
• с. Медова – 1
• с. Августівка – 1
• с. Кальне – 1
• с. Козівка – 2
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 2
• с. Сапанів – 3
• с. Білокриниця – 1
️Лановецький район (13 осіб):
• м. Ланівці – 8
• с. Козачки – 1
• с. Грибова – 2
• с. Білозірка – 2
️Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (17 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 4
• с. Скорики – 1
• с. Качанівка – 4
• с. Шельпаки – 1
• с. Іванівка – 4
• с. Чернилівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 1
Тернопільський район (0 осіб)
️Чортківський район (44 особи):
• м. Чортків – 32
• с. Угринь – 2
• смт Заводське – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Нагірянка – 3
• с. Біла – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Шманьківці – 1
• с. Колиндяни – 1
Шумський район (0 осіб)
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