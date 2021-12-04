Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 61 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 77 р., м. Бережани;
3 – чоловік 90 р., Тернопільський район;
4 – жінка 72 р., м. Тернопіль;
5 – чоловік 88 р., Тернопільський район;
6 – жінка 51 р., Чортківський район;
7 – чоловік 81 р., Чортківський район.
Загалом в області зафіксували 246 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 434 особи.
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