День 7 листопада – нині абсолютно рядовий, примітний цього року лише тим, що припадає на неділю. Однак представники старшого покоління добре пам’ятають, що раніше у цієї дати був особливий статус.

Цей день упродовж багатьох десятиліть вважався всенародним святом – з демонстраціями трудящих, спогадами про тих, хто сотворив жовтневу революцію (переворот), накресленням планів на майбутнє… Вільні люди у вільній країні тішилися тим, що всі вони рівні і що над ними немає експлуататорів. Про компартійну номенклатуру, яка жила за своїми законами і звичаями, тоді говорили хіба що “вражі голоси” з-за кордону. А якщо це питання наважувався порушувати у розмовах хтось із пересічних громадян всередині “країни рад”, то він серйозно ризикував вирушити у тривале турне романтичними місцями Сибіру чи Півночі – звісно, за рахунок держави.

А ще пам’ятні з тих часів лозунги-заклики, якими були наповнені передсвяткові випуски центральних газет:

“Працівники промисловості й будівництва! Нарощуйте темпи і підвищуйте якість…”;

“Трудівники сільського господарства! Наполегливо боріться за…”;

“Представники трудової інтелігенції! Активніше впроваджуйте нові форми…”;

Колишня партноменклатура канула в Лету разом з СРСР. На зміну колишній системі прийшла вільна, незалежна, суверенна і головне – правова держава Україна. Такою вона бачилася численним романтикам на початку 90-х. Нині ж, коли отій вільній і правовій пішов уже четвертий десяток, у мільйонів її рядових громадян склалася цілком визначена думка щодо згаданих вище чеснот. Природа, як відомо, не терпить порожнечі, отож на зміну всевладдю однієї керівної та спрямовуючої сили прийшло всевладдя туго набитих (далеко не завжди праведними способами) мішків та гаманців з відчутним кримінальним “душком” і відповідною мораллю, що нею вони, наче мертвотним саваном, накрили всю країну – за допомогою табунів політиканів. І сьогодні, дотримуючись давніх традицій, хочеться звернутися із закликами до широкого спектру мерзоти, яка добряче псує людям життя :

“Вельмишановні політики! Відточуйте ваші ораторські здібності, щоб вони були ефективними настільки, аби “лохи” знову і знову куплялися на вашу брехню. Пам’ятайте: на цьому ви стоїте!”

“Шановні представники “еліти”! Вишукуйте нові форми й методи мімікрії та маскування, уникнення пасток декларування доходів. Добивайтеся нескінченного затягування порушених проти вас карних справ і спускання їх “на гальмах.”;

“Містечкові князьки! Активніше підлаштовуйте під свої потреби і апетити місцеві правоохоронну та судову системи. Дедалі гучніше трубіть про свою державницьку позицію і любов до громади. Не забувайте обдаровувати своєю милістю незалежні й об’єктивні ЗМІ. І головне – не забувайте про власні кишені.”

“Рівніші за рівних “мажори”! Освоюйте нові форми безкарних перегонів на міських вулицях і автошляхах, стрілянини у багатолюдних місцях. Боріться за те, щоб повністю позбутися будь-якого страху відповідальності за будь-що скоєне вами.”

Газети із закликами часів СРСР використовувалися народом або для загортання чогось чи підстеляння під щось, або для просушування взуття, або ж (багатьма) замість туалетного паперу.

Гасла нинішньої епохи впроваджуються в життя значно енергійніше, послідовніше і нахабніше. На жаль…