Нові випадки зараження коронавірусом діагностували учора у тринадцяти районах області. Загалом минулої доби виявили 55 інфікованих COVID-19. Серед них — 19 тернополян.

Побільшало хворих з діагнозом коронавірусу і в лікувальних закладах. Тільки у тернопільських лікарнях перебуває шістдесят людей з COVID-19. Стан хворих — середньо-важкий.

“На сьогоднішній день ми справляємося щодо надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. В нас багато хворих у фтизіопульмонологічному центрі, де знаходяться найважчі хворі, яких ми переводимо з районних лікарень. Ми на протязі чотирьох місяців карантинного періоду виробили певний алгоритм надання допомоги — діагностування, визначення клініки захворювання. Загалом лікування в нас, як правило, розпочинає сімейний лікар. Якщо є потреба в стаціонарному лікуванні, то хворого госпіталізують. Ми корегуємо перебування хворих по важкості перебігу, у разі легкого перебігу — амбулаторне лікування, середнього і важкого — госпіталізація у стаціонар. Коли ми бачимо, що стан хворого погіршується, то ми його госпіталізуємо у фтизіопульмонологічний центр нашого обласного підпорядкування”, – розповідає начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 556 досліджень методом ПЛР. Нові випадки захворювання переважно пов’язані з раніше виявленими спалахами. Відтак COVID-19 діагностують у контактних осіб.

Софія Романська

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