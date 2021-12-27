Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити тернополянам з 1 січня

З 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на водопостачання. Відповідні зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляється у рішенні НКРЕКП, передає Главком.

Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

– КП «Облводоканал» (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;

– КП «Уманьводоканал» – 47,92 грн за 1 кубометр;

– КП «Бердянськводоканал» – 47,56 грн.

У Тернополі тарифи на воду зростуть трохи більш як на 20% і становитимуть близько 30,58 грн за 1 кубометр з ПДВ.

Також на початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

За прогнозом Міністерства енергетики, у середньому комунальні платежі зростуть на 6%, а експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення зростуть щонайменше на 16%.