На Лановеччині тривалий період зберігалася стабільна епідемічна ситуація. Втім, упродовж минулого тижня в регіоні виявили кілька спалахів COVІD-19. Місцеві жителі пов’язують це із поверненням додому заробітчан.

“У Ланівцях багато людей повернулося із заробітків. Не всі вони дотримувалися самоізоляції. От і маємо наслідки. Майже весь карантин у нас було спокійно, коронавірусу не виявляли. А тут почалося. Зараз вже ніхто не дотримується ніяких правил, а випадків коронавірусу все більшає і більшає”, – каже жителька Лановець Оксана Мельник.

Загалом у Лановецькому районі підтверджено 53 випадки зараження коронавірусом. 19 людей вже подолали недугу. Минулої доби додалося шестеро інфікованих. Заражених виявили у місті Ланівці, селах Грибова та Лопушне. Нині епідеміологи встановлюють контактних людей та проводять розслідування. Місцевих жителів просять дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Софія Романська

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