З 18 червня в Україні діє електронний військово-обліковий документ. Міністерство оборони запевняє, що він має таку ж юридичну силу як і звичайний паперовий військовий квиток.

“За відчуттями, ніби разом з командою запускаємо майбутнє”, – написала у своєму фейсбуці профільна заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, оголошуючи про появу “електронного військового квитка”.

Відтепер українські чоловіки не зобов’язані носить із собою паперові військово-облікові документи, а зможуть пред’явити їх в електронному вигляді. Враховуючи, що з 18 травня в містах і селах України поліція і територіальні центри комплектування (ТЦК) проводять рейди з перевірок таких документів, то цифровізація цього процесу може його суттєво спростити, повідомляє BBC News Україна.

Як отримати електронний військовий квиток

Щоб отримати електронний військово-обліковий документ треба авторизуватись у застосунку “Резерв+” та оновити дані щодо себе. Також необхідно оновити сам мобільний додаток в маркетах Google Play чи App Store. Навіть якщо спочатку опції оновити додаток немає, треба натиснути на нього, щоб опція з’явилась – без оновлення нічого не запрацює. Потім в додатку на сторінці з військово-обліковими даними користувача має з’явитись вкладка “завантажити PDF”. Натиснувши на неї, на екрані з’явиться електронна версія військового квитка. Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває він на обліку та інше. Там також вказано, чи є свіжопройдена ВЛК. Найголовніше – на сторінці буде згенеровано унікальний QR-код.

“Уповноважені органи зможуть перевіряти чинність документа через QR-код. А громадяни зможуть завантажувати PDF-документ для подачі на роботу чи навчання, а також в інших випадках, де законодавство вимагає пред’явлення військово-облікового документа”, – вказує Черногоренко.

Крім того, відтепер у “Резерв+” доступна нова функція – “Виправити дані онлайн”. Вона необхідна для двох випадків:

для тих військових, чий актуальний статус не відображався у реєстрі “Оберіг”, тобто він досі перебуває на обліку військовозобов’язаних, а не військовослужбовців.

для усіх військовозобов’язаних, хто отримав сповіщення “Дані не знайдено” в застосунку “Резерв+”.

Необхідно заповнити заявку на виправлення даних — і система автоматично актуалізує інформацію користувача. Раніше, щоб виправити ці дані чоловіки мали прибути з документами в ТЦК. Щоправда, в коментарях по повідомлення міноборони про запуск електронного квитка деякі користувачі вказують, що в них ця функція не запрацювала і QP-код не формується.

Нові правила обліку

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Він покликаний розв’язати суттєві проблеми з поповненням Збройних сил. Раніше влада вже оголошувала, що планує набрати в армію до 500 тисяч новобранців, хоча згодом заявила про “суттєве зменшення” цієї цифри. Відтепер по призову по мобілізації підлягають українські чоловіки віком від 25 до 60 років. В окремих випадках – навіть молодше 25 років. Вони мають завжди носити при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК, поліцейського чи представника Державної прикордонної служби. Громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”, а штрих-коди стають обов’язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК. Новий зразок документів генерується в електронному вигляді і має однакову юридичну силу з паперовою формою. Військово-облікові документи, оформлені до 18 травня 2024, залишаються дійсними. У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або Резерв+ (без видачі нового військово-облікового документа) – штрих-коди не є обов’язковими.

Для внутрішньопереміщених осіб та громадян з тимчасово окупованих територій передбачені спеціальні умови обліку. За втрату документа або порушення правил обліку передбачені штрафи.

Також з 18 травня до 17 липня всі чоловіки віком 18-60 років зобов’язані оновити свої дані для військового обліку. Насамперед йдеться про те, що вони мають уточнити актуальну адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти.

Повістку громадянам представники ТЦК зможуть вручати особисто під розписку в будь-якому місці, або направляти на пошту на вказану адресу проживання. При чому Кабінет міністрів запровадив новацію – з 16 липня повістка, відправлена рекомендованим листом, буде вважатись врученою навіть, якщо громадянин відмовився її забрати, або якщо пошта поставила відмітку про відсутність особи за адресою місця проживання.

Суми штрафів також суттєво зросли. Відтепер за порушення правил військового обліку та мобілізації ТЦК зможе оштрафувати громадянина на 17-25,5 тисяч гривень. Підприємство, на якому порушуються правила військового обліку співробітників, може отримати штраф від 34 до 59,5 тисяч гривень. Щоправда в законі є примітка, що ТЦК не зможе виписати ці штрафи за порушення військового обліку, якщо всю необхідну інформацію про громадянина можна було отримати з державних реєстрів і баз даних.

Якщо громадянин відмовляється від мобілізації або ухиляється від неї після отримання “бойової” повістки, то, згідно з Кримінальним кодексом, він може бути засуджений до тюремного ув’язнення на строк від 3 до 5 років.

Для того, щоб примусити громадян дотримуватись правил військового обліку і реагувати на вимоги ТЦК, влада розробила нові механізми – документи під назвою “вимога”. Спочатку, якщо громадянин порушує правила військового обліку, то ТЦК звертається до поліції з проханням затримати і доставити таку особу до військкомату. Якщо поліція відповідає, що не має можливості вчинити такі дії, то ТЦК через 5 днів цій особі в паперовій формі рекомендованим листом на вказану адресу проживання надсилає “вимогу про виконання обов’язку”. Вона вважається врученою, навіть якщо чоловік відмовився від її отримання або пошта не змогла вручити її з інших причин. У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не прибув до ТЦК, то представник територіального центру звертається до суду з тим, щоб позбавити порушника права керування транспортним засобом.

Крім того, нове законодавство дозволяє ТЦК на час війни виписувати постанови про штрафи без складання протоколу, тобто без фізичної присутності порушника. Механізм аналогічний тому, як поліція виписує заочно постанови про порушення правил дорожнього руху, які зафіксували автоматичні камери на дорогах. Однак ТЦК зможе виписати такий штраф лише, якщо матиме докази того, що особа отримувала повістку і свідомо проігнорувала її.