Тернополяни з індивідуальним опаленням отримали платіжки за тепло. Це рахунки за обігрів під’їздів і підвалів у багатоповерхівках, каже заступник начальника “Тернопільміськтеплокомуненерго” Богдан Миськів.

За його словами, оплату за тепло нараховують через зміни до закону про житлово-комунальні послуги, які прийняли торік. Про це повідомляє Суспільне.

Тернополянка Людмила Лукіян живе в триповерховому будинку на вулиці Чорновола. Жінка каже, з 2009 року у неї індивідуальне опалення. А в грудні прийшла платіжка – 673 гривні за обігрів під’їзду. Людмила Лукіян розповідає, батарей тут немає, лише труба, якої, за її словами, не достатньо, щоб нагріти приміщення:

“670 гривень за це – якось нерівномірно. Під час підключення мені видали акт про те, що я відключена від системи центрального опалення, тобто я не є клієнтом “Тернопільтеплокомуненерго”. І от восени на дверях повісили оголошення, що будуть якісь зміни, треба договори перезаключити, я не звернула увагу, тому що це було до споживачів, а я себе такою не вважаю, тому пропустила цей момент. Я не планую платити поки що, хочу з’ясувати, яким чином це можна врегулювати”.

Олена Ференц живе в будинку на Коперника. Каже, у неї теж індивідуальне опалення:

“Цього місяця нам прийшла платіжка приблизно 420 гривень за індивідуальне опалення, опалення квартири і гарячої води, ми платимо приблизно стільки ж, відтак, розмір платіжки зріс приблизно на 1/3. Це нонсенс. Тобто, це опалення суто під’їзду, ви можете спробувати, вона ледь тепла”.

У будинку на вулиці Злуки є індивідуальний тепловий пункт з тепловим лічильником, тому за обігрів під’їзду мешканці з індивідуальним опаленням платитимуть менше, каже голова правління ОСББ Сергій Лупак:

“Для прикладу, за грудень по Тернополю метр квадратний опалюваної площі – 31 гривня 26 копійок плюс 8 гривень абонплата, по 13 будинку – 18 гривень 88 копійок за метр квадратний плюс 8 гривень абонплати, економія 30-40%”.

Щоб не платити за обігрів місць загального користування, мешканці можуть повністю від’єднати будинок від централізованого опалення, каже чоловік:

“Зібрали протокол загальних зборів, проголосували, подали на комісію і ви маєте право від’єднатись від центрального опалення. В нас є таких декілька будинків: минулого року від’єднався будинок на Злуки, 37, ще попередні роки будинок на вулиці За Рудкою від’єднався. Інший варіант – хто не має можливості від’єднатись від централізованого опалення, тому що потрібна 100% згода, – це утеплення багатоквартирного будинку. Є програма “Енергодім”, якою скористались 11 багатоквартирних будинків, ще один будинок утепляється. Тобто, чим будинок тепліший, тим менше йде втрат по ньому, менше йде втрат гігакалорій і тим менше йде нарахувань за опалення місць загального користування”.

Зміни в нарахуванні відбулись відповідно до законів “Про житлово-комунальні послуги” та “Про комерційний облік теплової енергії”, каже заступник начальника “Тернопільміськтеплокомуненерго” Богдан Миськів:

“Співвласники будинку мають право встановити свій механізм розподілу в середині будинку. Вони можуть прийняти рішення, що за місця загального користування платять тільки ті, які мають централізоване опалення, або будь-яке інше рішення. Але це рішення має бути прийняте співвласниками будинку, ми його обов’язково врахуємо при нарахуванні на наступні періоди. Поки що співвласники жодного рішення не приймали, ми використовуємо нормативний документ, методику розподілу, яка затверджена мінрегіоном”.

Богдан Миськів розповів, чому в жителів одного будинку можуть бути різні суми в платіжках:

“Все залежить від площі квартири, а ще є такі індивідуальні нарахування на квартиру за транзитні трубопроводи, які проходять через неї. Тут має значення, яка кількість цих транзитних труб, їх діаметр і довжина. Через це і плата різна. Має значення ще температура зовнішнього повітря. Тобто, чим тепліше, тим нарахування менші”.

У Тернополі є 748 будинків із центральним опаленням, каже Богдан Миськів. За його словами – це 63 585 квартир. Згідно з Меморандумом, який підписав Тернопіль, тарифи на тепло до кінця опалювального сезону незмінні – 1 746 гривень 82 копійки за гігакалорію тепла.