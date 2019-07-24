Вибори 21 липня оновили на 80% тернопільську колонію у Верховній Раді.

Перемоги на особистому авторитеті

З колишньої потужної бригади порошенківців “вижив” лише Микола Люшняк, який передбачливо на ці вибори пішов самовисуванцем. Решта – нові обличчя у Верховній Раді.

Як і Люшняк, солідно в цьому товаристві дивиться керівник корпорації “Агропродсервіс” Іван Чайківський. На окрузі з центром у Зборові його перемога над порошенківцем Юриком була безаперечною. Відсутність зобов’язань перед партіями та масштаби бізнесу роблять його самостійним гравцем. Принаймні, на обласному рівні.

Брендовані переможці

Значно важче і легше буде тернопільським висуванцям від “Слуги народу”. Хоч усі наші три мажоритарники безпартійні, але вибору, крім вступу у фракцію, у них об’єктивно немає. Зрештою, бути у фракції партії влади – мрія будь-якого нардепа. Від цього раніше залежали вплив і можливості на місцевому рівні. Наразі важко говорити, що усі троє – одна команда. Принципи відбору кандидатів були настільки таємничими, що можна лише здогадуватися, хто чим дихає. Наприклад, за переможцем у Тернополі Андрієм Богданцем прослідковуються інтереси небайдужого до політики відомого бізнесмена Петра Сачика. Його ресурсами в далекому 2006 році кувалася перемога на мерських виборах Романа Заставного. З того часу сплило багато води. Дійові особи тих подій не раз пересварилися, розділили бізнес. Але амбіції розставити своїх людей у владі у Сачика не зникли.

Натомість інший переможець Володимир Гевко, який виграв у Чортківському окрузі, є самодостатньою у фінансовому плані людиною. Відповідно, буде мати свої інтереси і пріоритети. Не треба забувати, що його брат Віктор стояв біля витоків місцевого штабу Зеленського та на “короткій нозі” з усіма головними дійовими особами 95 Кварталу.

Не треба забувати, що його брат Віктор стояв біля витоків місцевого штабу Зеленського та на “короткій нозі” з усіма головними дійовими особами 95 Кварталу.

Ще один депутат від “Слуги” – автомайданівець Ігор Василів, який переміг на Збаразькому окрузі, також далеко не проста людина.

З одного боку, участь в багатьох антикорупційних акціях всеукраїнського масштабу зробила його впізнаваним й у Києві. З іншого – перебування в громадській раді Служби автодоріг зблизило його з багатьма потужними гравцями на цьому ринку, у яких є чіткі інтереси щодо розстановки лояльних осіб на ключових посадах.

Ще одна невідкрита царина – списковики “Слуги”. Дехто має пряме безпосереднє відношення до Тернопільщини. Ми розповідали, що на далекому 132 місці перебуває професор юридичного факультету ТНЕУ Іван Калаур. Станом на сьогодні останнім зі списку заходить 128 номер. Тому цілком реально, що після формування Кабінету міністрів тернополянин отримає мандат. Наразі є інформація, що місце у списку йому запропонував колега по фаху з Хмельницького Руслан Стефанчук.