З наступного року право розміщувати тимчасові споруди для підприємницької діяльності на території Тернопільської міської територіальної громади надаватимуть через електронний аукціон.

Відповідне Положення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 16 грудня. Затверджене рішення вступає в дію з 1 січня 2021 року.

Документ прийняли для того, щоб забезпечити відкриту та прозору процедуру визначення права на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності, розвивати конкуренцію, обмежити монополізм, формувати естетичне міське середовище.

– У Положені прописано порядок проведення відкритих аукціонів через систему «ProZorro. Продажі» на продаж місць під розміщення стаціонарних тимчасових споруд, а також тимчасових споруд-автопричепів, – розповіла Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Проте, у прикінцевих положеннях передбачається, що правила, які визначені у документі не поширюються на тимчасові споруди і тимчасові майданчики, які розміщені біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, а також на споруди, які встановлені в межах затвердженої схеми та зовнішній вигляд яких відповідає архітектурним типам тимчасових споруд.

Вікторія Остапчук нагадала, що раніше виконавчий комітет затвердив схему розміщення тимчасових споруд на території громади та нові архітектурні типи тимчасових споруд для того, щоб впорядкувати їхній зовнішній вигляд.