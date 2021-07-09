З початку року, після повноцінного запуску грального бізнесу, Комісія по азартних іграх встигла видати 21 ліцензію, які вже принесли в бюджет 600 млн. грн. з очікуваних 7,4 млрд.

Список ліцензіатів постійно поповнюється новими учасниками. На початку червня дозвіл отримала ще одна компанія – організатор азартних ігор. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті КРАІЛ.

Слот-зали в готелях Харкова, Львова та Рівного

Всього в травні гемблінг-комісія схвалила дозвіл на роботу шести операторам. В перелік увійшли:

компанія «Преміум», яка ліцензувала 13 слот-машин для готельного комплексу «Gagarin» в Одесі;

«Шторм Юкрейн», яка планує встановити 11 ігрових автоматів в столичному «Fairmont»;

«Небула Геймс», під керівництвом якої в «Гранд Готелі» у Львові почнуть роботу відразу 6 слот-автоматів;

гральний клуб «Лорд», який розміститься в готельному комплексі «Либідь» в Києві;

ТОВ «Фьорст Вин», яка отримала дозвільні документи на установку 43 слотів в київській «Верховині», 22 слот-машини — в «Сіті Парк» Білій Церкві та 24 — в готелі «Lviv» у Львові.

Останнім власником ліцензії стала ТОВ «Соло Геймс», що працює під торговою маркою First Ray. Передбачається, що зони з азартними розвагами відкриються на території готелю «Кірофф» в Харкові (загальна площа – 300 кв. м), «Українка» в Рівному (410 кв. м) і «Асторії» у Львові (303 кв. м).

Загалом дозвіл на офіційну діяльність отримали всі оператори, що очолюють рейтинг казино на ua.lotoplay.com.ua.

Обмеження для представників грального бізнесу

Незважаючи на офіційний статус, для організаторів азартних розваг передбачені деякі обмеження. Так, до гри допускаються лише особи, які досягли 21 року. Крім того, в рамках закону «Про рекламу» будь-які рекламні ролики, пов’язані з гемблінг-сферою, повинні нести тільки правдиву інформацію, а також не вселяти думку, що отримувати виграші в азартних іграх легко. Додатково, реклама повинна супроводжуватися попередженнями про можливість виникнення залежності. Примітно, що ці вимоги не відносяться до лотерей і спортивного покеру. Однак операторам не забороняється привертати увагу гравців іншими способами — вигідними пропозиціями та бонусами, чим користуються онлайн-майданчики з азартними іграми. На сайті ЛотоПлей представлена найбільш повна інформація про фріспіни https://ua.lotoplay.com.ua/frispiny, які можуть отримати відвідувачи сайтів з азартними іграми одразу після реєстрації або поповнення рахунку.