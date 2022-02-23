Ринок ставок на спорт не стоїть на місці, і з кожним роком доповнюється новими букмекерськими брендами. Стаючи на дуже конкурентну стежку, кожна нова БК прагне завоювати нових гравців способами, які ми розглянемо трохи нижче.

Нові букмекерські контори — це БК, що з’явилися за останній рік. Для гравців поява нових букмекерів обіцяє свої плюси, на які також звернемо увагу.

Бонуси

Головним інструментом нових букмекерських контор, який дозволяє переманити на свою сторону нових гравців, є бонусні програми. Новим клієнтам БК пропонуються вигідні бонуси за реєстрацію, де гравцеві для отримання подарунку необхідно зареєструватися на сайті та поповнити рахунок. Якщо беттора влаштовує лінія, зручність інтерфейсу, час розрахунку ставок та інші важливі чинники, то, швидше за все, він залишиться з новим букмекером.

Лінія та лайв

Для того щоб завоювати гравців, нові букмекерські контори пропонують нові підходи для ставок у лінії та режимі лайв. Почнемо зі спортивних подій. Звичайно, ряд спортивних турнірів та матчів топ-рівня обмежений, і складно знайти ставки на якусь невідому гру в Лізі чемпіонів, а от попрацювати над смолл-маркетами та регіональними турнірами — можливо.

Найчастіше ліміти на такі змагання невеликі, проте сам факт перебування в лінії непопулярних турнірів змушує гравців, особливо досвідчених, придивитися до нової БК.

Досить популярні ставки на спортивну статистику, яка також відноситься до смолл-маркетів. Мова йде не про широко поширені парі на кутові та жовті картки у футболі, а, наприклад, про ставки на кількість офсайдів або відсоток точних передач. В свій час БК 1xBet увійшла на ринок саме з цими пропозиціями, яких не було ні в одній іншій букмекерській конторі. Це дозволило 1хBet завоювати свою частину аудиторії любителів покопатися в цифрах.

Ще одним способом залучити нових гравців на свою сторону є додавання в лінію і лайв маловідомих видів спорту, ставки на які не приймає більшість букмекерів: кабадді, лакросс, герлінг або спідвей.

Коефіцієнти

Тут все дуже просто: чим менша маржа букмекера, тим більше гравців зацікавлені грати в конкретній БК. Новачки та любителі приділяють менше уваги коефіцієнтами, тоді як професіонали і досвідчені гравці з радістю зареєструються в новій букмекерській конторі з великими кефами.

Інші чинники