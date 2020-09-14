На виборах 25 жовтня бюлетень матиме новий вигляд. Він передбачений для виборів за пропорційною системою та відкритими списками.

Як розповів керівник правових проектів Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило, нова форма бюлетенів зустрінеться там, де виборці обиратимуть депутатів міської, селищної чи сільської ради, якщо у територіальній громаді більше десяти тисяч осіб.

“Там буде розділ з регіональними списками. Буде єдиний виборчий округ, де політична сила представляє своїх кандидатів. Територія міста буде поділена на декілька округів. Виборець спочатку обирає політичну силу, ставить там позначку, а поруч він буде обирати кандидата з політичної сили. Відповідно до виборчого кодексу, буде дійсним лише той бюлетень, в якому стоїть позначка навпроти політичної сили, а також кандидата із цієї політсили. Якщо виборець не поставить позначку навпроти кандидата, то бюлетень зарахується, якщо ж позначка буде стояти за кандидата з іншої політичної сили, тоді бюлетень не зарахується. Можливо не всі виборці зможуть швидко адаптуватися до нового бюлетеня. Необхідна роз’яснювальна робота”.

Бюлетень матиме кожен виборець для голосування за депутатів районних рад і ще один — для голосування за депутатів обласних рад. Читати бюлетені потрібно по горизонталі: ліворуч буде перелік партій, праворуч — пронумерований перелік кандидатів.

Софія Романська