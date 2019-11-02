У хокей, як співається у відомій пісні, грають справжні чоловіки. І екіпірування в них відповідне, сконструйоване так, щоб максимально вберегти від травм і ушкоджень, на які цей надзвичайно контактний вид спорту дуже багатий. І якщо декілька десятків років тому канадські та американські “профі” могли з довгими патлами, що розвівалися за плечима, гасати з шиком без шоломів і щитків над очима, то тепер – зась. Надто ризикованим стало таке “фраєрство”. Ну, а вже ті, котрі захищають прямокутник воріт, мають бути, напевно, чоловіками в квадраті. Твердий гумовий диск летить у них зі швидкістю не менше ніж 110-120 км/год. І це далеко не межа – у деяких уславлених бомбардирів, приміром, канадця Боббі Халла, вона досягала 193 км/год. До певного часу голкіпери теж хизувалися відкритим обличчям у воротах, з яким зустрічали потужні кистьові кидки й ще сильніші “щиглі”.

Так тривало до… саме до цього дня, 2 листопада 1959 р. Рівно 60 років тому легендарний голкіпер “Монреаль Канадієнс” Жак Плант, на обличчі якого шайби вже до того залишили чимало шрамів, отримав черговий “презент” від гравця команди-суперниці: перелом носа. Гру довелося зупинити на 45 хв., доки Планту в роздягальні накладали шви. Повернувся голкіпер на майданчик вже у своїй тренувальній масці, яку сам змайстрував зі склопластика і гуми. Виглядала вона дивакувато і трохи нагадувала маску, яку через 30 з гаком років творці фільму “Мовчання ягнят” начепили на кровожерну фізіономію маніяка Ганібала Лектера. Глядачі цього новаторства голкіпера спершу не зрозуміли й не оцінили, а преса підсміювалася над ним і називала боягузом. Однак колеги з воротарського цеху одразу оцінили переваги винаходу Планта – хоча б з точки зору збереження презентабельності власного “фейсу”. І вже незабаром більша частина голкіперів команд НХЛ наслідувала приклад Жака Планта.

Зараз воротарські маски виготовляють на всі смаки й уподобання, хоча, здається, більшість, крім суто захисної функції, несе в собі елемент залякування суперників. І удари вони здатні витримати будь-якої сили. І з їхніх власників уже давно ніхто не сміється, як це було із Жаком Плантом, який несподівано з’явився перед публікою в своєму чудернацькому витворі з гуми і склопластика…

Ігор Дуда