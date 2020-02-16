Нову транспортну мережу Тернополя затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 13 лютого.

Відповідно до прийнятого документу, основні зміни торкнуться автобусних маршрутів. Деякі з них закриють, деякі об’єднають, деякі видозмінять та відкриють один новий маршрут. Як і раніше, основою транспортної мережі міста будуть тролейбусні маршрути. Тут корективи внесли тільки до двох маршрутів.

Детально про нову транспорту мережу під час її презентації розповіли начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук та його заступник Антон Марчевський. Якщо говорити про автобусну мережу, то її можна розділити на декілька пунктів: маршрути, які з’явилися не так давно, які зазнали змін, які об’єднали і нові маршрути. Коротко розповімо про них.

До тих, які з’явилися не так давно належать два комунальні автобуси. № 1А сполучає Східний масив та Дружбу. №35 з’єднує Дружбу, Центр та Аляску. Він забезпечує швидкі перевезення з Аляски в Центр і на Дружбу через Текстильну, де є багато установ, організацій. Цей маршрут ще планують змінити: від проспекту Злуки пустити вулицями Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса, щоб з’єднати район лікарні №2 з Київською, Володимира Великого, Симоненка та «Подолянами».

Зазнали змін у напрямку руху в кінці минулого року два автобуси. №31 з вулиці Карпенка почав курсувати по Будного, Тролейбусній, Бережанській. Це дає можливість жителям Дружби доїхати до зупинки «Карпати» на Бережанській, яка найближче до лікарні №3. Для покращення обслуговування вулиць Будного-Лучаківського видозмінили маршрут №19. Тепер жителі цих вулиць без пересадок можуть доїхати до «Подолян». Також він підсилює 27 маршрут, який їде правою стороною Аляски, а 19-ий – лівою стороною. Тепер зміниться ще маршрут №4, який буде називатися «Новий світ-Київська- Лесі Українки». Від шостого магазину він їхатиме вулицями Збаразька, Злуки, Тарнавського, Київська, 15 квітня на Східний масив. Зі Східного, від проспекту Степана Бандери буде курсувати по Хмельницького, тобто буде сполучення Східного масиву із залізничним вокзалом.

Для ефективного використання транспорту і забезпечення пасажирів безпересадковим сполученням частину маршрутів об’єднають. №12 доповнили частиною колишнього маршруту №7, який буде ліквідований. Від Збаразького перехрестя №12 їхатиме на Сахарова-Купчинського. Таким чином жителі Дружби будуть мати пряме сполучення з лікарнями. Пізнішн цей маршрут планують продовжити вулицями Корольова, Підволочиське шосе, щоб було сполучення з мікрорайоном «Варшавський».

№29 і 28. Короткі маршрути, які курсували від Коновальця до ринку і Будного до ринку. Вони зранку завантажені в сторону ринку, після обіду – в зворотному напрямку. Після об’єднання маршрут буде завантажений в обидві сторони. У зв’язку з продовженням маршруту буде пряме сполучення Коновальця, Вербицького з масивом Дружба.

№15 і №25. Для покращення транспортного сполучення жителів вулиць Золотогріська, Бенцаля вирішено 25 маршрут приєднати до 15. Таким чином не буде дублювання маршрутів у районі Кривоноса, Миру і жителі Золотогірської матимуть сполучення із залізничним вокзалом.

Відкриють новий маршрут №21 «Лесі Українки-ТРЦ «Подоляни». Він з’єднає Східний масив з Бродівською. На даний момент такого сполучення немає. Він їхатиме по Бродівській, Лук’яновича, Промисловій, «Епіцентр», Текстильній, Морозенка, Симоненка, Київській, Стуса, Корольова, Купчинського. Таким чином буде сполучення району лікарняних закладів на Купчинського, Сахарова з Київською, Володимира Великого, Симоненка в обох напрямках. З проспекту Бандери, автобус повертатиме на Шухевича, далі їхатиме по Веселій, неподалік якої розташоване управління соцполітики, і виїжджатиме на Бродівську. Впровадження такого маршруту дасть безпересадкове сполучення Аляски, вулиць Київської, Купчинського, Східного масиву з управлінням соцполітики, що важливо для пільгових категорій громадян.

У тролейбусній мережі зміни будуть тільки у маршрутах №1 і №5. Перший маршрут починаючи з вересня минулого року, декілька разів змінював напрям руху. Врешті в управлінні вирішили зупинитися на варіанті: «Довженка-Ринок» із заїздом на зупинку «Автовокзал». Цей новий короткий маршрут з’єднає Східний масив з ринком і автовокзалом в обидві сторони. Щодо п’ятого тролейбусу, то зараз зранку і ввечері він їде через Центр, а вдень – через ринок. Є пропозиція, щоб він на постійній основі курсував через Центр.

Нова транспортна мережа, за словами Олега Вітрука, буде запроваджена після проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міста загального користування. Цей конкурс триватиме до кінця березня. Тобто, орієнтовно зміни у маршрутній мережі будуть впроваджені у квітні-травні. Виключенням є тільки новий автобусний маршрут №21, який планують запустити уже найближчим часом.

Ольга Трач