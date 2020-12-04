Майже 2000 гривень «поклав в кишеню» аферист, який обшахраював тернополянина. За даним фактом працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Потерпілий розповів, що продавав планшет «APPLE», оголошення про продаж якого розмістив в мережі -Інтернет. До нього зателефонував потенційний покупець й запевнив чоловіка, що купуватиме товар. Однак аби переконатися в тому, що товар не крадений попросив ввести його дані в систему планшету. Тернополянин без роздумів зробив, що його попросив аферист. Однак як тільки це він зробив на екрані появилося сповіщення про блокування пристрою. Аби усунути це пройдисвіт попросив в продавця товару винагороду в розмірі 2000 гривень. В чоловіка не було іншого виходу, як перекинути готівку на мобільний телефон незнайомця. Про подію він повідомив правоохоронців.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.