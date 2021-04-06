Як тільки відомі платформи онлайн-оголошень запустили сервіс «Доставка», кіберзлочинці одразу видумали новий спосіб як вкрасти гроші. Вони надсилають фейкові посилання на сторонні сайти, а коли клієнт оформляє там доставку, шахраї отримують доступ до банківського акаунту жертви і викрадають гроші.

На гачок аферистів за минулу добу потрапили троє тернополян. Усі вони торгували в мережі та хотіли продати чи придбати товар.

10 тисяч гривень втратила 27-річна тернополянка. Вона хотіла купити кухонний комбайн, але серед усіх оголошень натрапила на шахрайське. Невідомий зловмисник надіслав їй фейкове посилання на заповнення доставки товару і коли жінка ввела усі реквізити – з картки зник залишок. За аналогічним сценарієм втратив гроші ще один мешканець обласного центру. Аферист вислав йому в месенджер посилання на фішинговий сайт, інтерфейс, якого виглядав ідентично сторінці сайту, де чоловік хотів придбати електронну сигарету. Однак, замість 1200 гривень, з рахунку зникли три тисячі.

Ще одна тернополянка продавала ікру і її «прибав» шахрай. Вона допомогла заповнити псевдопокупцеві доставку, надавши дані рахунку, а насправді вона просто переказувала гроші ( 800 гривень залишку) зі своєї картки на картку шахраїв.

Щоб не попастися на вудку шахраїв, варто запам’ятати одне правило – ніколи, ні за яких умов не переходити за посиланнями, отриманими від третіх осіб. А ще – не розголошуйте нікому дані картки, на якій є чимала сума.