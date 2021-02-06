Такого роду афера стає все більше популярною й від неї потерпають чимало громадян. Такий факт задокументувати й правоохоронці Тернополя.

Як повідомив заявник, він відправив потенційному покупцеві мобільний телефон скориставшись послугами служби доставки. Потерпілий обумовив з аферистом спосіб оплати, як після оплату. Коли ж техніка надійшла, чоловік попросив оглянути майно, саме в цей момент він замінив товар на макет й повернув операторові, повідомивши, що майно його не влаштовує. Факт шахрайства потерпілий виявив, коли отримав посилку назад.

За фактом даного злочину працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.