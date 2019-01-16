Нова схема: аферисти поцупили у тернополянина 20000 гривень

16/01/2019 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували факт шахрайства за новою схемою – шляхом отримання дублікату сім-картки з подальшим зняттям грошей з банківського рахунку. Як наслідок, тернополянин втратив чималу суму.

Суть афери телефонних шахраїв у тому, щоб отримати саме дублікат вашої сім-карти. Після цього зловмисник може зламувати вашу електронну пошту, особисті кабінети на банківських сайтах та інше.

Постраждалі від махінацій із електронним гаманцем часто дивуються, де шахрай міг знати їхні дані. Все просто, адже злодієві буде достатньо дізнатися номер мобільного жертви, все інше він отримає згодом. Часто люди, самі того не розуміючи, розміщують потрібну злодієві інформацію в мережі – інтернет з метою придбати або купити різний товар.

Шахрай вистежує номер телефону майбутньої жертви й набирає її з проханням передзвонити. Потім дзвінки повторюються, але вже з двох інших номерів. Відразу після цього, аферист звертається за дублікатом сім-карти до оператора в сервісному центрі. Оператор просить назвати номери трьох останніх вхідних дзвінків і 1-2 вихідних. Після фіксування правильних відповідей, оператор видає псевдо-клієнту нову карту або дублікат діючої. А поки її справжній власник розбереться в чому справа, шахрай вже встигне отримати доступ до чужих ресурсів.

Саме від такого роду афери потерпів й житель обласного центру. Чоловік навіть не зрозумів як з його карткового рахунку зникло 20000 гривень. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у поліції.