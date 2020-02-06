Шахраї за допомогою дублікатів сім-карток потерпілих оформили онлайн кредити на них.

Про таку аферу люди дізналася лише через декілька тижнів, коли до них почали надходити повідомлення з вимогою сплатити борг.

У шахрайську пастку потрапила мешканка Збаража та житель Тернополя. Схема афери схожа. До людей декілька разів телефонували під різними приводами незнайомці, а згодом вони виявили, що їхні номера більше неактивні. Лиходії виготовили дублікати сім-карток потерпілих і шахрайським способом на одному із сайтів оформили кредити на них.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів, повідомляють у поліції.