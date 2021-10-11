Вкінці серпня на Тернопільщині відбулася масштабна подія, яку відвідало 30 тисяч людей – фестиваль врожаю та мистецтв «Фест Господар». Натхненником заходу став народний депутат України («За Майбутнє») Іван Чайківський.

Одразу було вирішено, що фестиваль матиме ще й благодійну мету. Так волонтери БФ «Покрова» продавали продукцію з символікою фестивалю, а зароблені кошти спрямували на необхідні речі для Денисівського дому престарілих.

Відтак, до Дня людей похилого віку підопічні закладу отримали комплекти постільної білизни, рушники та 8 тумбочок.

Дуже важливо таким людям приділити увагу, віддати те тепло, яке можеш віддати, бо це для них дуже важливо. Наша команда «За майбутнє» на Тернопільщині багато років докладається до того, щоб до Дня людей похилого віку максимально приділяти уваги тим стареньким людям, які потребують жменьку цього тепла,— говорить Іван Чайківський, народний депутат України.

Перед тим як організувати фестиваль ми приїжджали сюди, спілкувалися з керівництвом, питалися про необхідні речі. Насправді, потреб тут дуже багато. Ми домовилися, що на фестивалі збираємо кошти і на зароблені купимо те, що нагально потрібно: тумбочки, постільні комплекти. Будь-хто може приїхати сюди в Денисів, запитати в керівництва, що ще потрібно і навіть самостійно допомогти, — говорить Любов Вовк, виконавча директорка благодійного фонду «Покрова».

У зв’язку з децентралізацією та ліквідацією районів приміщення будинку престарілих сьогодні на балансі громади. Сільський голова Купчинецької громади Ігор Країнський розповідає, важко утримувати таку установу, тому завжди радіють будь-якій підтримці.

Хотів би велику подяку скласти Івану Адамовичу за фестиваль, який відбувся. Благодійний фонд «Покрова» зібрав ці кошти від продажу сувенірної продукції, за які передали сьогодні нам меблі. Це ті речі, які завжди треба, їх стабільно потрібно міняти, — ділиться Ігор Країнський, голова Купчинецької громади.

Зараз в закладі перебувають 16 підопічних. П’ятнадцять з них – жителі Козівської громади та один з Підгороднянської.