Як і прогнозував “За Збручем” напередодні виборів, наступні 5 років в Тернопільській міській раді пройдуть під знаком однопартійної більшості Надала.

Однорідна більшість

Міський голова завів у міську раду дві фракції – власне “Свободу” (майже 40% голосів) та партію-сателіт “Порядок.Справедливість.Відповідальність” (майже 10% голосів). Разом пронадалівські партії будуть мати як мінімум 25 з 42 голосів. Це чиста більшість. За списками “Свободи” зайшли практично всі депутати цього скликання та кілька нових осіб з тусовки Надала. Наприклад, Ольга Шахін та Антон Горохівський.

За списками ПВС у міську раду прорвалися два депутати цього скликання – Генсерук та Грицишин, а також перша трійка Смик, Гірчак, Пачковська.

Претенденти в опозиціонери

Також у міську раду пройшли порошенківці. У них 17% та 9 депутатів.

Тут все стабільно – люди Барни і Заставного. З округів зайшли Місько, Смакоуз, Навроцький, Волянська та дружина екс-нардепа Юрика – Мар’яна. Зі списку зайдуть Овчарук, Шумада, Прокопів.

Також будуть засідати на Листопадовій “Сила людей” (в міську раду повернуться виключені Надалом зі “Свободи” Турський і Сороколіт) та “За майбутнє” (активісти Ергешов та Люба Вовк, а також укропівець Цибульський).

Не потрапили в міську раду “Батьківщина” з Бицюрою, “Слуга народу” з Гевком , “Голос” з міськдепами Зелінкою і Шкулою, радикали родини Яциковських та більш дрібні партії.

Словом, у міській раді Тернополя цього скликання все буде чітко і дуже передбачувано.